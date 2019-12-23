الحصيني: أمطار متفاوتة على عدة مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، حالة الأمطار خلال الـ36 ساعة المقبلة على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إنه خلال الـ36 ساعة المقبلة، من اليوم الإثنين وحتى غد الثلاثاء، ستهطل أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة، على مكة المكرمة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف الحصيني أنه من غد الثلاثاء يخف البرد تدريجيًا على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلًا وصباحًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.