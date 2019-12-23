سحب رعدية ممطرة على جدة وبعض محافظات مكة حتى التاسعة صباحًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس الأحد، تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، يشمل محافظات: جدة، وبحرة، والقنفذة، والليث، ورابغ.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 23:30 من مساء (الأحد) وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.
وكانت الأرصاد توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الاثنين- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشارت إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
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