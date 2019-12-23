20 منقية «مجاهيم» و«صفر» تستعرض أمام لجنة تحكيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم

تستعرض صباح اليوم الاثنين، 8 منقيات من فئة «العشرين إنتاج» لون مجاهيم، و12 منقية من فئة «العشرين إنتاج» فئة الصفر، أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي تجري فعالياته في الصياهد الجنوبية، على مسابقة كأس نادي الإبل.

ويشارك في لون المجاهيم ثلاثة ملاك من دولة الإمارات، وواحد من الكويت والبقية من المملكة العربية السعودية.

وجاءت أسماء المشاركين في هذه الفئة التي تستعرض غداً أمام لجنة التحكيم على النحو التالي: مبارك مبخوت المنهالي، بادي بداح عواد الدوسري، مسعود فهيد الهاجري، معالي الشيخ محمد بطي آل حامد، عبدالله محمد العامري، المجمول سالم الهواملة، محمد شعف، وقيان الدوسري.

Advertisements

فيما جاءت أسماء المشاركين الـ12 في فئة «العشرين إنتاج» فئة «الصفر» التي تستعرض اليوم أمام لجنة التحكيم على النحو التالي: محمد عبدالله العامري، حسين شبيب طامي العجمي، محيميد مفلح النفيعي، لافي سعد الشيباني، هليل مبخوت الدوسري، سعد شبيب العجمي، دبيان معيض السبيعي، سالم شيب الدوسري، بخيت مانع الشكره، فلاح سالم الهاجري، منصور ناصر الدوسري، وتركي محمد السبيعي.

فيما تأهل 8 مشاركين في فئة فردي «دق» لون «وضح» التي استقبلتها لجان التحكيم أمس وهم: الأمير محمد بن تركي بن سعود الكبير، مناحي محمد فهد القحطاني، عبدالله ناصر الدوسري، محمد زايد خلفان المنصوري، عبدالله عبدالمحسن التويجري، محمد شافي فرج المصارير، سحمي وقيان الدوسري، وعبدالرحمن عايش الشمري.

كما تأهل 3 مشاركين في فئة فردي «جل» لون «وضح»، وهم: عبدالمحسن بهيجان العتيبي، الأمير محمد بن تركي بن سعود الكبير، ومحمد كليفيخ الدوسري.