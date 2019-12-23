أكد مصدر لـ«عاجل»، أن المدعو فهد الركف، الذي استضافته قناة LBC اللبنانية، وتحدث في الشأن اللبناني واصفًا نفسه بالخبير في الملف اللبناني؛ لا يمثل أي جهة رسمية سعودية.
وأضاف المصدر أن ما حدث هو خطأ إعلامي من القناة، كان ينبغي ألا يحدث من فريق إعداد البرنامج، وكان عليهم التأكد من صفة الشخص قبل استضافته هاتفيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حديثه مع LBC.. مصدر لـ«عاجل»: الركف لا يمثل أي جهة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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