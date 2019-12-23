بعد حديثه مع LBC.. مصدر لـ«عاجل»: الركف لا يمثل أي جهة رسمية

أكد مصدر لـ«عاجل»، أن المدعو فهد الركف، الذي استضافته قناة LBC اللبنانية، وتحدث في الشأن اللبناني واصفًا نفسه بالخبير في الملف اللبناني؛ لا يمثل أي جهة رسمية سعودية.

وأضاف المصدر أن ما حدث هو خطأ إعلامي من القناة، كان ينبغي ألا يحدث من فريق إعداد البرنامج، وكان عليهم التأكد من صفة الشخص قبل استضافته هاتفيًا.