«العمل» تفتتح البيت التاسع من البيوت الاجتماعية للأيتام في القصيم

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، افتتاح «البيت الاجتماعي للشباب» في منطقة القصيم، وهو البيت التاسع من نوعه ضمن مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية في مرحلته الأولية، الذي يتضمن افتتاح عشرة بيوت اجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف مبادرة البيوت الاجتماعية إلى تحقيق أفضل صورة ممكنة من صور الحياة المجتمعية، والوصول بالأيتام إلى أقصى درجات الاستقرار النفسي.
كما تهدف إلى تعزيز إشراك الأيتام مع فئات المجتمع كافة من خلال نقلهم تدريجيًا من دار الرعاية إلى بيوت اجتماعية جرى تصميمها وفق معايير عالمية في داخل الأحياء المناسبة، وذلك حسب ضوابط واضحة ومحددة وضعتها الوزارة.
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