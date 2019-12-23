إغلاق مؤقت لطريق الهدا بالطائف بسبب هطول الأمطار وتساقط الصخور

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، إغلاق طريق الهدا بالطائف احترازيًا في الاتجاهين بشكل مؤقت؛ نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت إمارة مكة المكرمة، إن هطول الأمطار بغزارة وتساقط بعض الصخور سبب إغلاق الطريق.

وطالبت إمارة منطقة مكة المكرمة، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر

وفي تقريرها لطقس الغد، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأوضحت «هيئة الأرصاد» أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.