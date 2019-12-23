السعودية اليوم / التدريب التقني يعلن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بعدة مدن بالمملكة



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بطرح وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية.

ويبدأ التقديم اليوم وحتى نهاية يوم السبت 1441/05/02هـ، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني www.tvtc.gov.sa .

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09:39ت م

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