السعودية اليوم / الهلال الأحمر بحائل يكمل استعداداته للمشاركة في موسم حائل



حائل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

أكمل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل استعداده وجاهزيته للمشاركة في موسم حائل .

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عبدالرحمن بن حمد اليحياء، أنه تم تحديد مناطق التغطية والنقل الإسعافي في مواقع الفعاليات خلال إقامة الموسم بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للرياضة بحائل .

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09:37ت م

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