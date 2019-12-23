السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تستقبل مجموعة من الأيتام من دولة الإمارات



المدينة المنورة 26 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 23 ديسمبر 2019م واس

استقبلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة المخطوطات أمس، مجموعة من منسوبي جمعية "بيت الخير" لرعاية الأيتام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح مدير إدارة المخطوطات ياسر بن ردة الله الصبحي أنه تم خلال الزيارة تقديم نبذة تعريفية عن إدارة المخطوطات، ونشأتها، ومكوناتها، والأعمال التي تقوم بها، والخدمات التي تقدمها للباحثين، وطلاب العلم، والزوار.

كما اطلع الوفد على المخطوطات الأصلية والمصاحف المخطوطة التي تحويها إدارة المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي, وطرق صيانتها وكيفية تعقيمها بجهاز غاز الأوزون, وطرق التنظيف والمعالجة الكيميائية والترميم, وكذلك طريقة حفظ تلك المقتنيات بطريقة نموذجية, إضافة إلى اطلاعهم على قاعة الكتب النادرة بإدارة المخطوطات التي تحتوي على أقدم الطبعات التي يعود تاريخ طباعتها إلى ما قبل 230 عام، مع بداية القرن الثاني عشر الهجري, كما شاهدوا فيلماً وثائقياً عن أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة المخطوطات بالمسجد النبوي, وفي نهاية الزيارة تم تقديم بعض الهدايا للزوار, وبعض الكتب الإرشادية عن آداب زيارة المسجد النبوي.

واشاد الوفد الزائر بما تقدمه إدارة المخطوطات من خدمات لمرتاديها وما تحويه من مقتنيات, وقدموا شكرهم لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على ما لمسوه من كريم العناية وفائق الرعاية وحسن الاستقبال خلال زيارتهم للمسجد النبوي.

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08:39ت م

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