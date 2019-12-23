السعودية | سمو وزير الطاقة يزور الكويت لتوقيع اتفاق عودة الانتاج في المنطقة المقسومة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:40 صباحًا, 23 ديسمبر 2019 م المناطق_الرياض قالت وكالة الانباء الألمانية أن مصدر نفطي مسؤول كشف أن وفدا سعوديا رفيع المستوى برئاسة سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان سيصل الكويت لتوقيع اتفاقية عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة بين البلدين، مشيرا الى ان توقيع الاتفاقية سيتم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ووفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية فإن هناك ترتيبات بروتوكولية يجرى الاعداد لها على قدم وساق لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود تمهيدا لعودة الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد توقف دام لنحو 5 سنوات.

وحسب الصحيفة فإن استئناف الإنتاج سيجري على مراحل وإن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة البالغة 500 ألف برميل سيستغرق عدة أشهر.

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