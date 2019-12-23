شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة للجنسين بالتدريب التقني والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بطرح وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية.

ويبدأ التقديم اليوم وحتى نهاية يوم السبت 1441/05/02هـ، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني www.tvtc.gov.sa.