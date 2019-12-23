شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن إعادة فتح طريق الهدا (الكر) بالاتجاهين. وأغلق طريق الهدا يوم أمس بسبب هطول الأمطار حيث أوصت لجنة ميدانية باستمرار إغلاق عقبة "الهدا" بعد هطول الأمطار وتساقط الصخور.

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