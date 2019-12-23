"حركة الدجاج" وسيلة مدافع تشيلسي للرد على جماهير توتنهام

تعرض الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد توتنهام بالجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرد بالسخرية من أنصار "السبيرز".

روديجر تسبب في تعرض الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب الفريق المضيف للطرد في الدقيقة 62 من المباراة التي جرت على استاد توتنهام الجديد وانتهت لصالح "البلوز" 0-2.

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سون هيونج مين تعدى على روديجر بدون كرة، وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء لمهاجم توتنهام، قبل أن يعدل قراره إلى الطرد بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو "الفار".

صحيفة "ميرور" البريطانية قالت إن رودريجر تعرض لهتافات عنصرية من جماهير توتنهام فور تسببه في طرد سون، ووصل الأمر لقيام المذيع الداخلي بتحذير الجماهير من هذا التصرف.

وأشارت إلى أن اللاعب غضب بشدة من هذه الهتافات وقام بالسخرية من جماهير "السبيرز" عن طريق تقليد حركات الدجاجة كنوع من السخرية من شعار النادي اللندني.

يذكر أن الفوز أهدى تشيلسي 3 نقاط غالية رفعت رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.