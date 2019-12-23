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2019-12-23 بدء القبول في تخصص مصاعد كهربائية بالمعهد الصناعي الثانوي متابعات الخليج 365 - الطائف Advertisements أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصص الدبلوم الثانوي الصناعي “تخصص مصاعد كهربائية”. وأوضح أن مسوغات القبول والمستندات المطلوبة تتضمن صورة الهوية الوطنية، وأصل المؤهل الدراسي للمتقدم ” حدد بمؤهل الكفاءة “، حيث يمنح المتدرب خلال فترة مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي، علماً أن أخر موعد للقبول تاريخ 29 ربيع الآخر من الشهر الجاري. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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