تعرف على اشتراطات تجديد بطاقات التشغيل لنقل البضائع

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للنقل، الاشتراطات الخاصة بها لتجديد بطاقات التشغيل لنشاط ‎نقل البضائع على الطرق البريّة، للمنشآت والأفراد، والتي منها أن يكون الترخيص ساريًا بالنسبة للمنشآت.

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وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “للمنشآت أيضًا، ينبغي سريان رخصة سير المركبة، وسريان الفحص الفني للمركبة، فضلًا عن سريان تأمين المركبة”.

وأشارت هيئة النقل، إلى أنه بالنسبة للأفراد فيجب سريان رخصة سير المركبة، وسريان الفحص الفني للمركبة، بالإضافة إلى سريان تأمين المركبة؛ بينما تجديد بطاقة التشغيل لا يتطلب التسجيل مع أحد مزودي خدمة التتبع المرخصين من قبل الهيئة، وذلك حتى تاريخ 1/2/2020.

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