اخبار السعوديه

استشاري يوضح تأثير ارتفاع الضغط على النوم

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم استشاري يوضح تأثير ارتفاع الضغط على النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-23

استشاري يوضح تأثير ارتفاع الضغط على النوم

يسبب الكوابيس والأحلام المزعجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة ارتفاع الضغط على صحة النوم والحصول على القدر الكافي من الراحة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن ارتفاع الضغط وعدم التحكم به يؤذي صحة النوم كثيراً:

صعوبة الدخول في النوم

Advertisements

قصر مدة النوم

تقطع النوم

الكوابيس والأحلام المزعجة

نوبات ضيق تنفس

تابعنا على 80a66722e9.jpg تواصل معنا على5af859d496.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح تأثير ارتفاع الضغط على النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا