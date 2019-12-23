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2019-12-23 استشاري يوضح تأثير ارتفاع الضغط على النوم يسبب الكوابيس والأحلام المزعجة متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة ارتفاع الضغط على صحة النوم والحصول على القدر الكافي من الراحة. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن ارتفاع الضغط وعدم التحكم به يؤذي صحة النوم كثيراً: صعوبة الدخول في النوم Advertisements قصر مدة النوم تقطع النوم الكوابيس والأحلام المزعجة نوبات ضيق تنفس تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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