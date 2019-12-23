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إعادة فتح طريق الهدا بالطائف
بعد إغلاق استمر عدة ساعات
متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت إدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عن فتح عقبة الهدا، صباح اليوم وذلك بعد أن استمر الإغلاق عدة ساعات بشكل احترازي؛ بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، والتي تسببت في انهيار الصخور.
وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي بعد أن تَفَقّدت الفِرَق الميدانية لإدارة سلامة الطرق امتداد طريق العقبة، وتأكدت بشكل مباشر من سلامته قبل فتحه لمرتاديه.
يشار إلى أن منطقة الهدا، شهدت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مساء أمس تسببت في إغلاق عقبة الهدا.
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