شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 ننشر آخر تحديث لأسعار الصرف في صنعاء وعدن صباح اليوم الإثنين، كانون الأول 23، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

صنعاء: الريال السعودي 158 الدولار الأمريكي 600 Advertisements عدن: الريال السعودي 162 الدولار الأمريكي 604

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