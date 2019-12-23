شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف فندقًا بوسط الصومال والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقًا في مدينة جالكعيو وسط الصومال، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب وكالة "واس" الرسمية، جددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل

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