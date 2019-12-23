شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على مكة والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة، من هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أضم والعاصمة المقدسة، الطائف، وميسان والجموم، والعرضيات، والكامل، وبحرة، وتربه وعرفات تستمر حتى الثامنة مساءً.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.