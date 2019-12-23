شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف فندق بالصومال: "نرفض الإرهاب والتطرف" والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقًا في مدينة جالكعيو وسط الصومال، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.