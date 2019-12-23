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أمطار غزيرة وغبار يعيق الرؤية في جازان

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2019-12-23

أمطار غزيرة وغبار يعيق الرؤية في جازان

تستمر حتى الساعة ١٢ ظهراً

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب وبيض وفرسان، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ١٢ ظهراً – بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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