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المملكة تدين وتستنكر تفجير الصومال

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2019-12-23

المملكة تدين وتستنكر تفجير الصومال

أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقًا في مدينة جالكعيو وسط الصومال، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وجددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية حكومة وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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