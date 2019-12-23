الحصيني يتوقع حالة مطرية بعدة مناطق

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ حالة مطرية تشهدها بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: توقع أمطار -إن شاء الله- خلال الـ “36” ساعة المقبلة من اليوم الاثنين إلى الثلاثاء متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة على مكة المكرّمة وجدة والطائف والقنفذة والباحة وعسير وجازان.

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وتابع الحصيني قائلاً: “غداً الثلاثاء يخف البرد تدريجياً على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة مع بقاء البرودة ليلاً وصباحاً”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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