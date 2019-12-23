11 منقية من فئة فردي دق وجل لون وضح تتأهل للمنافسة

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستعرض صباح اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، 8 منقيات من فئة “العشرين إنتاج” لون “مجاهيم”، وأيضاً 12 منقية من فئة “العشرين إنتاج” فئة “الصفر” أمام لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل والذي تجري فعالياته في الصياهد الجنوبية، على مسابقة كأس نادي الإبل.

ويشارك في لون “المجاهيم” ثلاثة ملاك من دولة الإمارات، وواحد من الكويت والبقية من المملكة العربية السعودية، وجاءت أسماء المشاركين في هذه الفئة والتي تستعرض اليوم الاثنين أمام لجنة التحكيم على النحو التالي:” مبارك مبخوت المنهالي، بادي بداح عواد الدوسري، مسعود فهيد الهاجري، الشيخ محمد بطي آل حامد، عبدالله محمد العامري، المجمول سالم الهواملة، محمد شعف وقيان الدوسري “.

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فيما جاءت أسماء المشاركين الـ 12 في فئة “العشرين إنتاج” فئة “الصفر” والتي تستعرض اليوم الاثنين أمام لجنة التحكيم على النحو التالي:” محمد عبداله العامري، حسين شبيب طامي العجمي، محيميد مفلح النفيعي، لافي سعد الشيباني، هليل مبخوت الدوسري، سعد شبيب العجمي، دبيان معيض السبيعي، سالم شيب الدوسري، بخيت مانع الشكره، فلاح سالم الهاجري، منصور ناصر الدوسري، تركي محمد السبيعي”.

فيما تأهل 8 مشاركين في فئة فردي “دق” لون “وضح” والتي استقبلتها لجان التحكيم يوم أمس الأحد، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:” الأمير محمد بن تركي بن سعود الكبير، مناحي محمد فهد القحطاني، عبدالله ناصر الدوسري، محمد زايد خلفان المنصوري، عبدالله عبدالمحسن التويجري، محمد شافي فرج المصارير، سحمي وقيان الدوسري، عبدالرحمن عايش الشمري”.

كما تأهل 3 مشاركين في فئة فردي “جل” لون “وضح”، وهم” :”عبدالمحسن بهيجان العتيبي، الأمير محمد بن تركي بن سعود الكبير، محمد كليفيخ الدوسري”.

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