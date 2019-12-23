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2019-12-23 تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطا في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدن في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر. وبينت أن الحالة تبدأ – بعد مشيئة الله تعالى – عند التاسعة صباحا, وتستمر حتى السادسة من مساء اليوم. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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