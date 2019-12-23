بالصور.. 150 ألف طالب و400 مرابط يؤدون اختبارات منتصف العام بجازان

استقبلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد 150 ألف طالب وطالبة و1948 من طلاب وطالبات الطفولة المبكرة و400 من مرابطي الحد الجنوبي؛ لأداء اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي.

ولدى زيارته لمدارس مكتب «تعليم وسط جازان»، وجه المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي كلمات تحفيزية للطلاب أشار فيها إلى أن طلاب اليوم يمثلون أمل الغد ومستقبل الوطن المبهج.

وأكد أبو هادي أن هذه الزيارة تهدف للوقوف ميدانيًّا على سير الاختبارات وتقديم الدعم للمدارس، مضيفًا أن الإدارة وجهت جميع القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لزيارة المدارس والحرص على سير الاختبارات في أجواء مناسبة ، مقدمًا الشكر للجهات الأمنية على تعاونها المثمر وتواجدها الدائم بما يضمن انسيابية الحركة المرورية أمام المدارس والطرقات المؤدية إليها .

وشهدت اختبارات هذا العام عودة الاختبارات التحريرية النهائية للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.

وفي الحد الجنوبي استقبلت مدارس تعليم جازان 400 مرابط بالورود وسط أجواء مثالية لتأدية الاختبارات؛ حيث قدمت الإدارة لهم العديد من الخدمات إيماناً منها بالدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطين في الشريط الحدودي بالحد الجنوبي.