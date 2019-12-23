

طوكيو 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية اليوم الاثنين.

فقد أضاف مؤشر نيكي القياسي 25ر44 نقطة، أو 19ر0% ، إلى 88ر24860 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 96ر1 نقطة، أو 11ر0% ، ليصل إلى 11ر1731 نقطة.

// انتهى //

07:15ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.