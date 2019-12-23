الحربي: حالة عدم استقرار وسحب رعدية على بعض المناطق.. خلال ساعات

توقع خبير الأرصاد الجوية علي السفري الحربي، نشوء حالة عدم استقرار، مع تكوّن سحب رعدية وسط البحر الأحمر وجنوبه، بعد منتصف ليل الأحد حتى نهاية غد الاثنين. وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: متوقع بعد منتصف هذه الليلة، ويوم الغد تقدُّم موجة علوية تعبر وسط البحر الأحمر يقابلها حراك سطحي مداري رطب عبر منخفض البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تلك الموجة تتسبب في نشوء حالة عدم استقرار، وتكوّن سحب رعدية ممطرة وسط البحر الأحمر وجنوبه، وتتقدم نحو سواحل مكة الجنوبية وصولًا إلى سواحل جازان.

وأضاف الحربي: الموجة العلوية تعبر أفق جدة؛ إلا أن نتائج النماذج العددية تعطي نشاطًا بحريًا ممطرًا قبالة جدة، يضعُف على السواحل، حتى مع توفر رطوبة جيدة في الـ(700hp)، ويعود السبب بأمر الله إلى ضعف نتائج الدفء السطحي الجنوبي، إلا أن هذا الأمر يتحسن كلما اتجهنا جنوبًا نواحي الليث، وشرقًا نحو المرتفعات، فيما أرجع الحربي السبب في ذلك إلى طبيعة حراك الرياح في السطح وحتى طبقة (٨٥٠). ولفت الحربي، إلى أن نتائج «السيرفس»، وتموّج تياراته جميعها تصب في صالح عمق البحر الأحمر والجزء الغربي منه، ويتحسن هذا الامر كلما اتجهنا جنوبًا نواحي سواحل القنفذة وجازان، وهذا ما تم ملاحظته منذ دخول الوسم، حتى هذه الفترة. ولم يستبعد الحربي، سقوط بعض الأمطار الخفيفة (بأمر الله) على ساحل جدة، خاصة الجنوبي منه؛ لاسيما مع مرور هذه الموجات، وهذا التشبع الرطب في الطبقات المتوسطة.