4 أطعمة ابتعد عنها بعد الـ 30

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بعد بلوغ الثلاثين، يقل معدل التمثيل الغذائي، ويكون من الصعب فقد الوزن مقارنة بفترة العشرينات، إليك بعض الأطعمة وفقا لموقع nutritionexp، يجب عليك تجنبها بعد الثلاثين:
1- السكر:
يتباطأ الأيض بتقدم العمر، كذلك القدرة على معالجة السكر، ويودع جسمك كل تلك السعرات الحرارية الإضافية بالجسم، وبالتالي يتم تخزين الدهون بالجسم، ثم يصعب فقدانها.
2- الكافيين:
إلى جانب كل السكريات، الكافيين أيضًا يُعد من المواد الخطرة بعد الثلاثين، إذ يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، كما يعجل بظهور الشيخوخة.
3- الزيوت النباتية:
تسبب فقدان الذاكرة، ومشاكل في الأعصاب ، والتهاب داخلي في الجسم، فإذا كانت لديك مخاوف بشأن الغدة الدرقية أو الخصوبة ، فقد ترغب في الابتعاد عن تناول الزيوت النباتية.
4- الدقيق الأبيض:
يحول جسمك الدقيق الأبيض إلى جلوكوز، ويتم تخزين الجلوكوز بسهولة كدهون.
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