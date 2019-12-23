5 فوائد لـ شاي الماتشا

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انتشر شاي الماتشا بشكل كبير مؤخراً، واشتهر بقدرته على التخسيس وفقدان الوزن بشكل كبير، فما هو وما هي فوائده؟

ما هو الماتشا؟

يأتي من نبات يُعرف بإسم الكاميليا الصينية، حيث يقوم المزارعون بتنمية عشبة الماتشا عن طريق تغطية نباتات الشاي قبل حصادها بفترة تتراوح من 20 إلى 30 يوم تقريباً، لتجنب أشعة الشمس المباشرة، مما يساعد على زيادة إنتاج الكلوروفيل، ويعزز محتوى الأحماض الأمينية، ويمنح النبات لون أخضر داكن.

بعد أن يتم حصاد الأوراق، يتم طهيها على البخار بسرعة، ويتم تجفيفها ووضعها في أفران ساخنة لمدة 20 دقيقة تقريباً، ثم يقوم العمال بإزالة السيقان والأجزاء الغير ضرورية، تاركين الأوراق المفيدة فقط،ثم طحنها للحصول على بودرة الماتشا.

فوائد الماتشا:

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1- يحتوي على كافيين ومضادات أكسدة أكبر من تلك الموجودة في الشاي الأخضر.

2- يساعد على فقدان الوزن من خلال تسريع عملية التمثيل الغذائي لزيادة إنتاج الطاقة وزيادة حرق الدهون.

3- يساعدك تناول هذا الشاي في نظامك الغذائي على منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة، وحماية الكبد، ومنع تلف الكلى.

4- يعزز من وظائف الدماغ، من تحسين الانتباه والذاكرة؛ بسبب احتواءه على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالشاي الأخضر.

5- الحفاظ على صحة الأسنان؛ بسبب وجود مادة في أوراق الشاي تحافظ على مستوى صحي من الحمض في فمك.

