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حملة للتأكد من عدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة

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أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملة رقابية بهدف التأكد من توفر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية في الصيدليات بجميع مناطق المملكة.

وحثت وزارة الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، الجميع بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم 937.

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ونشرت الصحة صورًا تبين الحملة الرقابية التي نفذتها بالتعاون مع الغذاء والدواء..، في مختلف الصيدليات بالمناطق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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