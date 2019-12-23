حملة للتأكد من عدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة

︎ :

.

أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، حملة رقابية بهدف التأكد من توفر الأدوية والالتزام بعدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية في الصيدليات بجميع مناطق المملكة.

وحثت وزارة الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء أمس الأحد، الجميع بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم 937.

Advertisements

ونشرت الصحة صورًا تبين الحملة الرقابية التي نفذتها بالتعاون مع الغذاء والدواء..، في مختلف الصيدليات بالمناطق.



