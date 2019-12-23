«كفاءة»: استخدام «مثبت السرعة» يقلل استهلاك الوقود

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، باستخدام «مثبت السرعة» عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل استهلاك الوقود.
وقال المركز السعودي لكفاءة الطاقة: «إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة تغييرًا مفاجئًا ومتكررًا؛ فالتسارع والتباطؤ يزيدان استهلاك الوقود.
وأيضًا، يُساعد «مثبت السرعة» على القيادة باتزان، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريًّا، ويزيد إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.
وقال في رسالة وجهها إلى قائدي المركبات: «القيادة باتزان تمكنك من الوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب زمن السائق الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين، دون هدر للوقود».
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