بالفيديو.. «التقاعد» تطلق «صارت أسهل» للتحول الرقمي في خدماتها

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد حملة «صارت أسهل» للتحول الرقمي في خدماتها، والحصول عليها أسهل وأسرع؛ لتلبية احتياجات مستفيديها، ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.

وقالت مؤسسة التقاعد -في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنها تُطوع التكنولوجيا للارتقاء بخدماتها في وطن يمضي قُدمًا إلى مستقبل مشرق.

وأوضحت أنها تبدأ من حيث انتهى الآخرون، لترسم على وجوه المواطنين ابتسامة الرضا، وتُضاعف الجهود لتتكامل مع جهات حكومية وخاصة؛ وذلك من أجل تقديم خدمات أسهل وأسرع لعملائها.

وأشارت إلى أنها ستواصل مسيرتها نحو رقمنة كافة الخدمات بالمؤسسة العامة للتقاعد.

واليوم الأحد، دشن وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان بن عبدالله الحمدان، البوابة الإلكترونية للمؤسسة حملة «صارت أسهل» في حلتها الجديدة، وتطبيق الأجهزة الذكية على منصات أجهزة الجوال أبل ستور وأندرويد، إضافة إلى اعتماد تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية «البوابة الإلكترونية»، وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية؛ وذلك في مقر المؤسسة الرئيسي بالرياض.