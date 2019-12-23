اقتصادي / رئيس ساحل العاج يعلن نهاية التداول بالفرنك الإفريقي



أبيدجان 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا نهاية التداول بالفرنك الإفريقي، واستبداله بعملة "إيكو" بدءًا من شهر يوليو 2020، على مستوى الدول الـ 8 الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

وأضاف واتارا، خلال مؤتمر صحفي مشترك بأبيدجان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام زيارته لساحل العاج ، أن دول الاتحاد قررت إصلاح الفرنك الإفريقي من خلال اعتماد تغييرات جوهرية، بينها تغيير الاسم، ووقف مركزية 50% من الاحتياطي لدى الخزانة الفرنسية.

وينتظر بناء على ذلك أن تسحب فرنسا ممثليها لدى هيئات تسيير العملة بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

من جانب آخر قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الفرنك الإفريقي "ينظر إليه على أنه أحد بقايا فرانس أفريك"، مضيفا "إيكو سترى النور في 2020 ".

وينتظر أن تحتفظ "إيكو" ب"تكافؤ ثابت مع اليورو"، حيث تلعب فرنسا دور الضامن في حالة التخلف عن السداد، من طرف إحدى الدول الأعضاء.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" قد تبنت في يونيو 2019 "إيكو" كعملة جديدة موحدة، تسعى للبدء في تداولها مطلع العام 2020.

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