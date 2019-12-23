سياسي / برلمان الكاميرون يوافق على منح منطقتين ناطقتين بالإنجليزية وضعًا خاصًا



ياوندي 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

وافق برلمان الكاميرون على مشروع قانون ينص على منح منطقتين ناطقتين باللغة الإنجليزية وضعًا خاصًا وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان.

وقال رئيس الجمعية الوطنية التابعة للبرلمان الكاميروني: "إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية، كما أنها تعكس إرادة المواطنين في الكاميرون في العيش معًا، فضلاً عن أنها ستقوى الاندماج الاقتصادي والثقافي داخل الكاميرون".

وكان الرئيس الكاميروني قد دعا إلى منح المناطق الناطقة بالإنجليزية وضعًا خاصًا خلال الحوار الوطني الموسع في سبتمبر الماضي، لإنهاء أعمال العنف في البلاد.

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