السعودية | تكريم المصور الشهري بمناسبة فوز واس بجائزة “فانا” لأحسن صورة للعام 2019

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كرم رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين ، بمقر ” واس ” في مدينة الرياض اليوم ، المصور علي بن محمد الشهري بمناسبة فوز ” واس ” بجائزة أحسن صورة للعام 2019م في مسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية ” فانا ” عن الصورة التي التقطها بعنوان ( رقصة التعشير الحجازي ) ، حيث سلم معاليه المصور الشهري شهادة اتحاد وكالات الأنباء العربية ودرعاً تكريمياً.

وأثنى الأستاذ عبد الله الحسين على أداء الزميل الشهري الذي يعكس حجم العمل المتميز والمتصاعد لإدارة التصوير والإنتاج التلفزيوني في ” واس “.

وعد الفوز بهذه الجائزة على مستوى وكالات الأنباء العربية دليلاً على المستوى العالي الذي وصل إليه مصورو ” واس “، متمنياً كل التوفيق والنجاح لمنسوبي ” واس “.

وتمثل الصورة الفائزة لقطة لأداء إحدى الفرق الشعبية بجناح منطقة مكة المكرمة في مهرجان الجنادرية لرقصة التعشير الحجازي، حيث التقطت بمقاس عدسة بلغ 15*30 وبفتحة 2.8مم وبسرعة غالق 3500 آيزو وبزمن تعريض 1/125 في الثانية وبدقة وصلت إلى 300 نقطة في البوصة.

حضر التكريم نائب رئيس ” واس ” أحمد بن إبراهيم العوض، ومدير عام إدارة التصوير والإنتاج التلفزيوني عمر بن عبد العزيز العون.

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية ” فانا ” قد منحت في مؤتمرها السابع والأربعين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، وكالة الأنباء السعودية جائزة أحسن صورة للعام 2019م.