شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح برنامج البكالوريوس «تخصص الإدارة العامة» بتقنية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

صدرت الموافقة على افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الإدارة العامة في الكلية التقنية بالقطيف في الفترة المسائية اعتبارا من الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ، بعد استكمال متطلبات التشغيل.

ورفع عميد الكلية م. أحمد الغامدي، شكره وتقديره إلى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد، وإلى نائب المحافظ للتدريب د. راشد الزهراني، على موافقتهما ودعمهما الدائم لبرامج الكلية.

وأوضح وكيل شؤون المتدربين بالكلية عبدالواحد آل يوسف، شروط القبول في برنامج البكالوريوس في الفترة المسائية وهي: ألا يكون قد تم قبول المتقدم ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد المدربين التقنيين أو بكلية المدربين التقنيين، أن يكون حاصلا على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص، ألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى، ألا يكون مفصولا لأي سبب تأديبي من أي جهة تعليمية من قبل، أن يكون لائقا طبيا للبرنامج أو التخصص المتقدم له، ويجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وأن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم.