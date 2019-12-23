شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دفعة جديدة من المواطنين المتدربين على الصيد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

خرجت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدفعة الثانية من متدربي برنامج «صياد» لتأهيل وتدريب المواطنين السعوديين الراغبين في امتهان حرفة الصيد، برعاية مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، وبحضور مدير التدريب والتطوير في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية بالوزارة موسى الكناني.

ويعد «صياد» من برامج تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، التي يتم العمل عليها بالتعاون مع مجلس الجمعيات السعودي؛ لممارسة المتدربين الحرفة بالطرق السليمة التي تضمن سلامتهم أولا، ثم المنتج من خلال حزمة من المواد المتعلقة بالملاحة البحرية، وطرق المحافظة على البيئة البحرية، واستخدام المحاكي الآلي لقيادة القوارب، إضافة إلى التدرب على الأعمال الميكانيكية البحرية؛ لمعالجة الطوارئ الميكانيكية التي قد تعترض الصياد في عرض البحر، كما يتم تأهيلهم لاستخدام أجهزة السلامة البحرية وطرق الاستغاثة باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة الإشارة المختلفة.

وقد عبر م. المطيري عن بالغ سروره واعتزازه بالكوادر المؤهلة والقادرة على العطاء والمشاركة في الأمن الغذائي، وأكد أن الدولة مستمرة في دعم مختلف القطاعات، خاصة ذات العلاقة باقتصاديات البلاد وثرواتها المرتبطة بالمواطنين ومعيشتهم.

وأوضح م. المطيري أن برنامج «صياد» هدفه خدمة مهنة الصيد والصيادين وتوطين المهنة، وحث الخريجين على العمل الجماعي من خلال الولوج في الجمعيات أو التجمعات التعاونية ذات العلاقة بالمهنة، كما أثنى على المتدربين لتوجههم نحو هذه المهنة ذات الاقتصاديات الهامة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وسد العجز في السوق المحلي من المنتجات البحرية المختلفة.

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وأشار م. المطيري إلى أن المعنيين في الوزارة والبرنامج يعملون على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض المهنة أيا كان نوعها، ومناقشتها وحلحلتها مع كافة الجهات الحكومية الأخرى، موضحا أن تدشين المرافئ الجديدة سيساهم في تسهيل عدد من الأمور التي تساعد الشباب السعودي على الاستمرار في هذه المهنة.

كما أشاد م. المطيري بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه، لهذا البرنامج وتوجيهاتهم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج.

من جهته، أعرب الكناني عن شكره للمتدربين الذين يعول عليهم الكثير في هذا المجال، وشكر القائمين على تطوير البرامج التدريبية في المعهد.