شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، قطعة الأرض رقم «خ 16»، الموضحة في المخطط المعتمد رقم 6/‏48، بمساحة 4666م2، في رحيمة «المنطقة الحادية عشرة» بمحافظة رأس تنورة لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي قرار تخصيص الموقع المشار إليه استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وإيجاد كل المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين. وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.