شكرا لقرائتكم خبر عن 49 ألف شجرة في «شرقية خضراء» خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية للخدمات م. زياد مغربل، أن مبادرة «شرقية خضراء» تعمل وفق الخطة وتحقق أهدافها، وذلك من خلال النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة المناسبة لبيئة المنطقة خلال ثلاثة أشهر في مناطق مختلفة من المنطقة الشرقية، حيث يتم من خلالها تثقيف وتوعية طلاب المدارس والجامعات في المنطقة ومنسوبي الصحة بأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.
وقال م. مغربل: إن المبادرة تشهد تفاعلا كبيرا من الجهات المشاركة، التي بلغ عددها 36 جهة، كما شهدت مشاركة فاعلة من مدارس المنطقة الشرقية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى المتطوعين المشاركين في تشجير الشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مؤكدا أن المبادرة تسهم في زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه، ومكافحة مصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليه. وأضاف مدير عام إدارة الحدائق وعمارة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية م. يوسف المقهوي: إن عدد المتطوعين بلغ 709 متطوعين شاركوا في فعاليات مبادرة «شرقية خضراء»، وأسهموا في نجاحها، كما بلغ عدد المدارس التي شاركت في المبادرة وشارك طلابها في التشجير 119 مدرسة، في حين وصل عدد المراكز الصحية والمستشفيات المشاركة في المبادرة 19 مركزا ومستشفى داخل المنطقة الشرقية في عدد من المحافظات، متوقعا أن تحقق المبادرة أهدافها والوصول للعدد المطلوب قبل الوقت المحدد لختام المبادرة.
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