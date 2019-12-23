اخبار السعوديه

أمير الشرقية يبحث مع سفير سريلانكا الموضوعات المشتركة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث مع سفير سريلانكا الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، سفير جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية لدى المملكة محمد عزمي طاسم، وكبار مسؤولي السفارة.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الدول، وتعزيز السلم والتعايش، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه، عبر سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد طاسم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مثمنا ما تحظى به الجالية السريلانكية في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة من دعم ورعاية أسوة ببقية الجاليات، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يبحث مع سفير سريلانكا الموضوعات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا