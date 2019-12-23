شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث مع سفير سريلانكا الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الدول، وتعزيز السلم والتعايش، وبناء علاقات ترتكز على المصالح المشتركة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، عبر سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد طاسم، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مثمنا ما تحظى به الجالية السريلانكية في المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة من دعم ورعاية أسوة ببقية الجاليات، متمنيا للمملكة حكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار.
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