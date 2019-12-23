شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تشاوري للاستفادة من تجربة الرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز نموذج الرعاية الصحية الإقليمي في المنطقة الشرقية التابع لوحدة الأعمال، اللقاء التشاوري الأول بين أعضاء نموذج الرعاية الصحية بتجمعات المنطقة الشرقية والوسطى، وذلك بحضور المدير التنفيذي لوحدة الأعمال في المنطقة الوسطى والشرقية د. فيصل السيف.

ويهدف اللقاء للاستفادة من تجربة فريق نموذج الرعاية الصحية في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والذي تأسس في عام 2017 بالتزامن مع إطلاق وزير الصحة د. توفيق الربيعة خطة التحول الوطني في المجال الصحي.

وتضمن اللقاء عرض خطة إنجازات كل نموذج للرعاية الصحية في التجمعات الصحية الثلاثة في المنطقة الشرقية، والتجمع الصحي الثالث في المنطقة الوسطى.

وتم تشكيل مجموعات خلال اللقاء لمناقشة بعض أنظمة نموذج الرعاية الصحية مثل: الرعاية الاختيارية، الرعاية الوقائية، الرعاية العاجلة والولادة الآمنة.

أعقب ذلك عرض عدد من أوراق العمل قدمها منتسبو النموذج، والتي تحدثت عن طريقة تصميم المسارات في نموذج الرعاية الصحية قدمتها أريج الدعبش من نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية. وتناولت الورقة الثانية عرض تجربة تحويل المرضى في التجمع الصحي الثالث بالمنطقة الشرقية قدمها د. تركي المطيري. واختتم المشاركون اليوم الأول بزيارات ميدانية لبعض المراكز الصحية التابعة للتجمع الصحي الأول، وتطبيق مبادرات نموذج الرعاية في الدمام والخبر، وزيارة مركز التحكم بالموارد RCC في مستشفى الملك فهد التخصصي، وتضمن اليوم الثاني انطلاق البرنامج التدريبي حول إدارة المشاريع لجميع المشاركين.