شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» لـ اليوم: المختبرات وراء تأخر فحص «الدخان الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أرجع المتحدث باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الإدريس، في تصريح لـ«اليوم»، سبب تأخر الهيئة في الإعلان عن نتائج فحص «الدخان الجديد»؛ لعدم وصول النتائج من الخارج، وقال: السبب يعود للمختبرات التي تجري عملية الفحص، مشددا على أنه لا يملك أي معلومة أكيدة حول الموضوع، ولا عن موعد إعلان النتائج.

وكان الإدريس قد أكد الأحد قبل الماضي في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن نتائج فحص «الدخان الجديد» سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي فور الانتهاء منها الثلاثاء الماضي، الأمر الذي لم يتم إلى حين إعداد هذا الخبر.

»إنكار الشركات

وكانت هيئة الغذاء والدواء أرسلت عينات من 7 أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلي إلى المختبر الدولي (eurofins.com)؛ لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغير في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين، ولم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن.

وأصدرت إحدى شركات التبغ مؤخرا بيانا أكدت فيه أنه بعد تطبيق اللائحة الفنية للتغليف العادي الصادر عن هيئة الغذاء والدواء، لم يطرأ أي تغيير على المكونات وعملية التصنيع ولا نكهة وجودة التبغ المستخدم في منتجاتها في أسواق السعودية، قبل وبعد تطبيق اللائحة التنظيمية للتغليف العادي المطبقة من قبل الغذاء والدواء.

»الإفصاح عن المكونات

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وكانت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء قد ألزمتا شركات التبغ بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد «العادي»، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة.

وأصدرتا بيانا أكدتا فيه أنهما واستجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغير نكهة «السجائر»، استدعتا شركات التبغ الموردة لها وكافة وكلائها وممثليها في المملكة بحضور الجهات المعنية، وطالبتا الشركات ووكلاءها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد «العادي»، وقدمتا لهم الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها، وأفادت الشركات بعدم وجود أي متغيرات سوى تصميم الغلاف وفق الاشتراطات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تطبقها المملكة ضمن الدول المطبقة لهذه الاتفاقية.

»اختبارات التذوق

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة للشركات، أن هذه الإفادة غير كافية وفق المعطيات والملاحظات التي يقدمها المستهلك، وعليه تم إلزام الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة. وكانت الهيئة والوزارة ألزمتا في الوقت نفسه الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها لكافة المستهلكين، محددتين منتصف الأسبوع الماضي موعدا أقصى للإفصاح وتفسير الاختلافات والإجابة عن استفسارات المستهلكين التي تم رصدها عن طريق البلاغات أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

»عقوبة رادعة

وشددت «الغذاء والدواء» و«التجارة» على أنهما والجهات المعنية كافة ترصد باهتمام بالغ ما يقدمه المستهلك من ملاحظات واستفسارات وشكاوى حول منتجات التبغ من السجائر بعد تطبيق التغليف الجديد، وستتخذ أشد الإجراءات لحماية المستهلكين في حال ثبوت أي تغييرات قامت بها الشركات في المكونات المعتمدة، أو تغير نكهة وجودة منتجات التبغ بكافة أنواعها، خصوصا السجائر، كما أنها ستفرض أقصى العقوبات في حال أثبتت النتائج المخبرية أي تلاعب في مكونات منتجات التبغ.