شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية الثاني والان نبدء بالتفاصيل

يطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية غدا، ملتقى المسؤولية الاجتماعية والإعلام في دورته الثانية بقاعة أحد الفنادق بالخبر تحت رعاية مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، أن الملتقى يهدف إلى التعريف بدور المسؤولية الاجتماعية، وأهم وأبرز مبادراتها، كما يهدف الملتقى إلى تحقيق التوازن وتشجيع الأفراد على المشاركة مع الآخرين، والمساهمة في حل المشكلات، بالإضافة إلى أهمية استشعار حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم. مضيفا: إن الملتقى يطمح إلى تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية من منظور عملي وعلمي دقيق وإيجاد خطة عمل موحدة بالتعاون بين الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والباحثين والأكاديميين والمهتمين من الإعلاميين؛ للعمل على واقع جديد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما ينسجم مع أصول شريعتنا الإسلامية.

يذكر أن الملتقى سوف يشهد مشاركة نخبة من المختصين في المسؤولية الاجتماعية، وحضور نخبة رائدة من الإعلاميين المميزين بالمنطقة الشرقية، ويتضمن ورش عمل وندوات متخصصة في المسؤولية الاجتماعية.