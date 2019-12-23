شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية «تأهيل قيادي» لطلاب المنح بالجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، اتفاقية تنفيذ برنامج التأهيل العلمي القيادي لطلاب المنح مع إحدى المؤسسات الخيرية. وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل نخبة من طلاب المنح تأهيلا يتركز في تنمية المهارات القيادية، وتمكينهم لإدارة مشاريعهم الدعوية والخيرية في بلدانهم بكفاءة عالية، وبناء شخصية إيجابية قادرة على التأثير المجتمعي، وتصميم أنشطة وبرامج نوعية ذات أثر إيجابي في مجتمعات طلاب المنح، ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 150 طالبا.

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