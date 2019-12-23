شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة أولى مراحل إستراتيجية الهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
واطلع الأعضاء خلال اجتماع عقد أمس برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة بمقرها في حي الصحافة بالرياض، على منجزات الهيئة وأبرز النتائج خلال عام 2019م، والمرحلة الأولى من إستراتيجية عمل الهيئة وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خلال العام المقبل، وقياس مؤشرات الأداء وأبرز التحديات التي واجهت العمل الإسعافي بالهيئة خلال عام 2019م، علاوة على أبرز المستجدات.
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