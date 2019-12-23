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مناقشة أولى مراحل إستراتيجية الهلال الأحمر

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ناقش الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، سير العمل بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني والمنجزات التي تحققت خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى أبرز المشروعات التي نفذت لتحسين جودة الخدمة الإسعافية المقدمة في مناطق المملكة كافة، وما أنجز من توصيات الاجتماع السابق.

واطلع الأعضاء خلال اجتماع عقد أمس برئاسة وزير الصحة د. توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة بمقرها في حي الصحافة بالرياض، على منجزات الهيئة وأبرز النتائج خلال عام 2019م، والمرحلة الأولى من إستراتيجية عمل الهيئة وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خلال العام المقبل، وقياس مؤشرات الأداء وأبرز التحديات التي واجهت العمل الإسعافي بالهيئة خلال عام 2019م، علاوة على أبرز المستجدات.

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