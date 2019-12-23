شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بمعالجة 79 مشروعا متعثرا في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير التعليم د.حمد آل الشيخ، بتسريع إجراءات 79 مشروعا متعثرا في تبوك، ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافيها في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات.

وأكد خلال تفقده ميدانيا مشروع مجمع المروج التعليمي، أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69%، وذلك ضمن زيارته للمنطقة، حرص وزارة التعليم على دعم المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع.

من جهة أخرى، تفقد الوزير سير الاختبارات في عدد من مدارس مدينة تبوك، والتقى بالقيادات المدرسية والمعلمين، وثمن جهودهم المميزة، واعتزاز الوزارة بما يقدمونه من أعمال ميدانية تسهم في بناء جيل يبني الوطن ويصنع مستقبله.