شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي سعودي يجري 290 جراحة قلب بالسودان والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، استعرض السفير السعودي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيرا إلى متانة العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.
وامتدح رئيس هيئة الأركان الفريق الركن محمد عثمان الحسين، جهود مركز الملك سلمان من خلال الحملة، مثمنا العلاقات المتميزة التي تربط الرياض والخرطوم، فيما أشار مدير عام البرامج والرعايات بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية د. طه الخطيب، إلى أن الحملة ستتضمن إجراء 20 عملية قلب مفتوح بمستشفي علياء و90 عملية قسطرة قلبية بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري.
وكان فريق طبي من المملكة قد وصل الخرطوم أمس الأول؛ لإجراء العمليات.
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