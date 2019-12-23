شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي سعودي يجري 290 جراحة قلب بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، أمس، برنامج حملة جراحة القلب للكبار التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشمل إجراء 290 عملية قلب مفتوح وقسطرة بواسطة فريق طبي سعودي، تحت إشراف المركز بالتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية، وذلك استمرارا لما يقدمه المركز من أعمال إنسانية في كافة العالم.

من جهته، استعرض السفير السعودي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيرا إلى متانة العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.

وامتدح رئيس هيئة الأركان الفريق الركن محمد عثمان الحسين، جهود مركز الملك سلمان من خلال الحملة، مثمنا العلاقات المتميزة التي تربط الرياض والخرطوم، فيما أشار مدير عام البرامج والرعايات بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية د. طه الخطيب، إلى أن الحملة ستتضمن إجراء 20 عملية قلب مفتوح بمستشفي علياء و90 عملية قسطرة قلبية بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري.

وكان فريق طبي من المملكة قد وصل الخرطوم أمس الأول؛ لإجراء العمليات.