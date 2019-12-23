شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

‎وصل رئيس الجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الباكستانية أسد قيصر، إلى الرياض أمس، في مستهل زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية العضو المرافق د. عبدالله الحربي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز. ‎ومن المقرر أن يعقد رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الزيارة اجتماعا مع رئيس مجلس الشورى، كما سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين في المملكة. ‎ويضم الوفد عددا من المسؤولين والأعضاء بالبرلمان الباكستاني.